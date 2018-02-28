Все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы онлайн с приложением "Киевстар Футбол"

28 февраля 2018, 16:05

Лидер телеком-рынка запускает для своих абонентов новое приложение – «Киевстар Футбол» с безлимитным доступом к каналам «Футбол 1» и «Футбол 2».

Скачать приложение на смартфон можно в Play Market и App Store.

«С появлением в Украине 4G смотреть видео и слушать музыку в высоком качестве и в любое время станет очень просто. И, чтобы дать нашим абонентам доступ к качественному лицензионному контенту да еще и без тарификации мобильного интернета – мы создаем новые сервисы, такие как «Киевстар Футбол» – рассказал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар. Потребление стримминга растет достаточно быстро. Если в 2016-м году доля стриминга составляла 33% от всего дата-трафика в сети Киевстар, то в 2017-м – это уже 41%.

В новом приложении абоненты Киевстар могут смотреть футбольные матчи в прямом эфире на каналах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также читать новости и интересную информацию о футбольных клубах, матчах украинского чемпионата, национальных чемпионатов других стран и много другого.

«Для нас базовыми принципами являются качество контента, который мы предлагаем нашему телезрителю и его доступность. Сейчас все футбольные болельщики с нетерпением ждут матчи украинских клубов в еврокубках, а также решающие поединки в лучших европейских чемпионатах. Квинтэссенцией всего футбольного сезона станет финал Лиги чемпионов в Киеве. Весь этот контент будет доступен, в том числе, и в новом удобном приложении» – прокомментировал Александр Денисов, Директор телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

Абоненты с тарифами «Максимальный Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Silver», «Безлим Gold», «Безлим Platinum» и «Киевстар все вместе. Экстра» – могут пользоваться преимуществами приложения бесплатно в пакете «Легкий». Абоненты с другими тарифными планами могут подключить пакет «Премиум» и смотреть футбол без тарификации мобильного интернета сразу на 5 устройствах. Стоимость пакета для абонентов предоплаченной связи – 15 гривен за 7 дней; для абонентов контрактной формы обслуживания – 49 гривен в месяц.

Приложение «Киевстар Футбол» было создано совместно с компанией Digital Screens.

