Фанаты Киевстар за финал "Лиги чемпионов" использовали 8,2 ТБ дата-трафика

29 мая 2018, 12:45

Лидер телеком-рынка Украины усилил сеть 3G и 4G на стадионе и в фан-зонах столицы, чтобы каждый абонент мог делиться впечатлениями от просмотра матча «Реал»-«Ливерпуль».

26 мая на НСК «Олимпийский» и в фан-зонах «Лиги чемпионов» было почти 230 тыс. абонентов Киевстар. Из них 22% – 4G-пользователи. Они проговорили 1,5 млн минут (входящих и исходящих), отправили 767 тыс. SMS, а также использовали 8,2 ТБ данных. Это можно сравнить с 8 годами прослушивания музыки в хорошем качестве или 1 годом просмотра видео (1080р). Основное использование дата-трафика – видео-стримминг, мессенджеры и веб-серфинг. На них пришлось 35%, 26% и 19% трафика данных соответственно.

«Киевстар инициировал обновление сети на «Олимпийском», чтобы каждый абонент мог делиться самыми яркими моментами матчей, концертов, выступлений. И у нас все получилось. Это было бы невозможно без качественной 4G-связи в диапазоне 2600 МГц», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.

Напомним, что для использования 4G нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.



