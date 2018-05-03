4G на Олимпийском – Vodafone запустил в работу самую крупную indoor сеть

3 мая 2018, 13:45

В последние дни апреля Vodafone запустил в работу indoor сеть на стадионе НСК «Олимпийский».

Решение запущено в преддверии предстоящего Финала Лиги чемпионов УЕФА и позволит обеспечить качественной связью многочисленных зрителей во время проведения матча, а также в дальнейшем и других массовых мероприятий. Инвестиции Vodafone в строительство системы составили порядка 12 млн. грн.

Под крышей стадиона установлено 30 специальных «стадионных» антенн для покрытия трибун и три антенны, направленные на поле. Разработанные специально для стадионов антенны позволяют создавать максимально качественное покрытие в сложных условиях. К ним подключены 33 радиомодуля UMTS-2100 и 33 радиомодуля LTE-2600 Vodafone. Суммарный вес оборудования, установленного на рампе, составил около 7 тонн.

На сегодняшний день – это самая крупная indoor сеть в Украине. Решение рассчитано на работу во всех доступных стандартах связи 2G, 3G и 4G. Сеть позволяет обеспечить оптимальный уровень сервиса для 25 тысяч абонентов с учетом специфики одномоментного массового скопления пользователей мобильного интернета и голосовых услуг связи.











