Vodafone запустил 4G в заповедном Сухолучье

28 августа 2020, 18:15

Vodafone запустил сеть 4G на территории Национального парка в Сухолучье на время проведения открытого Чемпионата Украины потриатлону на длинную дистанцию, который пройдет 29 августа.Технические специалисты Vodafone в сжатые сроки установили в зоне проведения Чемпионата базовую станцию LTE1800 + 2G (голос), что позволит участникам «железной» гонки и гостям чемпионата пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200Мбит/с, а также услугами качественной голосовой связи.Триатлон – это вид спорта, который включает в себя плавание, велогонку и бег. В 1978 году прошли первые соревнования Ironman, где были скомбинированы три марафонские дистанции для выявления сильнейшего в основных циклических массовых видах спорта. С 2000 года триатлон представлен в Олимпийской программе. В последние годы триатлон получил необычайную популярность во всем мире. Это не только зрелищный и интересный спорт, но и достаточно серьезное испытание, требующее длительной подготовки и самоотдачи участников. В Украине соревнования пройдут в 75 километрах от Киева, в заповедном месте на территории Национального парка.Vodafone также продолжает расширять сеть 4G (LTE 900 МГц), чтобы обеспечить покрытие скоростного интернета в небольших населенных пунктах, она уже работает в Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой и Волынской областях.Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.После запуска 4G абоненты Vodafone могут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.