29 ноября 2022, 20:32

Компанія BAKOTECH запрошує на Live Demo «Контроль парку пристроїв з єдиної консолі або як приручити діджитал за допомогою UEM», де покажуть, як централізовано керувати ендпоінтами за допомогою UEM від BlackBerry.

Ви дізнаєтесь, як забезпечити контроль та захист усіх пристроїв співробітників компанії в одній консолі, відокремлюючи корпоративний простір від особистого.: 13 грудня: 11:00 EETВи дізнаєтеся, як:1. Запобігати витоку даних на мобільних та десктопних ОС: IOS, Android. macOS, Windows за допомогою UEM2. Використовувати різні типи керування Device Management та App Management, та який з них обирати в конкретних умовах3. Забезпечити віддалений доступ до корпоративних ресурсів за допомогою інтегрованого 2FA та IAM.4. …і навіщо використовувати єдину точку входу (SSO) BlackBerry, яким чином проводити перевірку довіреного пристрою або браузера за технологією ZSO.5. Керувати цифровими правами документа навіть після надсилання за межі внутрішнього периметра.6. Використовувати файлообмінник із автоматичною синхронізацією на різних пристроях.Реєструйтеся на Live Demo та дізнайтеся, як вивести на новий рівень контроль кінцевих точок, дозволяючи співробітникам працювати в безпечному режимі навіть з особистих пристроїв.