У Запоріжжі розширюють міську систему відеоспостереження

19 июня 2026, 17:15

Нові зони відеонагляду створюють у семи парках і скверах. Майже 200 камер, що встановлюють, зокрема, в парку Перемоги, вже працюють у тестовому режимі, - міськрада.

На початок 2026 року в Запоріжжі вже працювали 94 вузли відеоспостереження та 962 камери. До кінця року передбачено будівництво ще 25 вузлів відеоспостереження та встановлення 344 камер. Пріоритет — парки, сквери, громадські простори, транспортні вузли, місця масового перебування людей, об’єкти життєзабезпечення та критичної інфраструктури.

Місто має бути не лише відновленим, а й більш захищеним. В умовах війни це питання щоденної безпеки людей і здатності служб швидко діяти