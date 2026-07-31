Німеччина та Франція готують промисловий союз для захисту автопрому

31 июля 2026, 10:15

Берлін і Париж працюють над спільною угодою, яка має посилити промисловість ЄС та підтримати європейських автовиробників на тлі зростаючої конкуренції з боку Китаю.

За даними видання, Німеччина готова підтримати принцип «Вироблено в Європі» під час розподілу європейських субсидій і державних замовлень. Натомість Франція може погодитися обговорити пом'якшення заборони на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року.Очікується, що проєкт угоди представлять уже восени. Переговори прискорилися через кризу європейського автопрому та активне розширення китайських виробників на світових ринках.