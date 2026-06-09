Проект нового європейського винищувача закрито

9 июня 2026, 11:45

Про це повідомляють кілька закордонних ЗМІ з посиланням на німецьких посадовців. Париж і Берлін дійшли висновку, що компанії-розробники не змогли узгодити подальшу співпрацю:

Франція хотіла провідної ролі в проєкті, тоді як Німеччина вимагала рівноправного партнерства. Також країни не погодили концепцію майбутнього літака: Франція виступала за єдину європейську модель, тоді як Німеччина зазначала, що її вимоги відрізняються. Наприклад, французьким літакам, на відміну від німецьких, потрібна можливість нести ядерну зброю та сідати на авіаносці.Водночас, як зазначають джерела видань, розробку допоміжних елементів програми, як-от дронів та хмарних систем, можуть продовжити.Програму FCAS запустили у 2017 для заміни Rafale та Eurofighter приблизно до 2040. Вартість проєкту оцінювали у €100 млрд.