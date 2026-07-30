Бідність у молодості може пришвидшувати старіння мозку, — дослідження

30 июля 2026, 8:45

Науковці спостерігали за майже 2700 людьми й дійшли висновку: тривалі фінансові труднощі можуть бути пов'язані зі швидшим погіршенням роботи мозку після 50 років.



Цей зв'язок зберігався навіть після врахування дитячих травм, рівня освіти та початкових інтелектуальних здібностей.