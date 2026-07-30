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30 июля 2026, 8:45

Бідність у молодості може пришвидшувати старіння мозку, — дослідження

Науковці спостерігали за майже 2700 людьми й дійшли висновку: тривалі фінансові труднощі можуть бути пов'язані зі швидшим погіршенням роботи мозку після 50 років.

Цей зв'язок зберігався навіть після врахування дитячих травм, рівня освіти та початкових інтелектуальних здібностей.


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