Науковці спостерігали за майже 2700 людьми й дійшли висновку: тривалі фінансові труднощі можуть бути пов'язані зі швидшим погіршенням роботи мозку після 50 років.
Цей зв'язок зберігався навіть після врахування дитячих травм, рівня освіти та початкових інтелектуальних здібностей.
30 июля 2026, 8:45
Бідність у молодості може пришвидшувати старіння мозку, — дослідження
Науковці спостерігали за майже 2700 людьми й дійшли висновку: тривалі фінансові труднощі можуть бути пов'язані зі швидшим погіршенням роботи мозку після 50 років.
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