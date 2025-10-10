ГлавнаяНовости
10 октября 2025, 10:15

COVID-19 пошкоджує мозок людей залишаючи у ньому сліди, — вчені

«Туман» у мозку — це одне з найпоширеніших ускладнень після COVID-19, яке викликає проблеми з пам'яттю, концентрацією та швидкістю мислення. 


