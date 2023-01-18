Львівські нейрохірурги видалили через ніс 5 см пухлину мозку

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона видалили 55 -річному мешканцю Львівщини 5 см пухлину мозку через ніс. Оперативне втручання тривало лише годину і на третій день чоловік з лікарні поїхав додому.
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