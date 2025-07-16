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16 июля 2025, 14:15

Залежність від TikTok змінює роботу мозку: дослідження

Люди із симптомами залежності від коротких відео менш чутливі до фінансових втрат і частіше діють імпульсивно. Усе через зміни в ділянках мозку, що відповідають за самоконтроль і оцінку ризику.


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