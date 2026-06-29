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29 июня 2026, 15:45

Мозок може придумати відповідь уві сні — дослідження

Під час сну мозок продовжує обробляти інформацію та шукати зв’язки між спогадами.

Саме тому інколи рішення складної проблеми або цікава ідея з’являються відразу після пробудження.


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