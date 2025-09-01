У Парижі з'являються дитячі садки для собак

1 сентября 2025, 13:45

У Парижі з'являються центри по догляду за собаками, які пропонують цілий ряд заходів, щоб зайняти домашніх улюбленців, поки їхні господарі у від'їзді.



Собаки, які пройшли тест на комунікабельність і мають актуальні щеплення, приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 ранку до 22:30 вечора. Ціни варіюються від 5,95 до 12 євро за годину.