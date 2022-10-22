Як працює модель співпраці dedicated team?

22 октября 2022, 21:15

Наймати велику команду розробників для короткострокових проєктів не завжди гарна ідея, особливо коли певна група експертів може виконати всю роботу. Наймання фахівців може зайняти багато часу, знадобиться період, щоб налагодити робочий процес. У таких випадках раціональною може бути модель співпраці dedicated team.

Dedicated team – одна з трьох найпопулярніших моделей співпраці між клієнтом і постачальником послуг з розробки програмного забезпечення. Модель DT стоїть нарівні з моделями Time&Materials і Fixed Price.

Якщо клієнти вирішують працювати за моделлю dedicated team, вони хочуть бачити команду професіоналів, ретельно підібраних відповідно до вимог певного проєкту. Спеціальна команда розробників програмного забезпечення може складатися з:

Зовнішніх і внутрішніх інженерів.

Інженерів із забезпечення якості.

UX/UI дизайнерів.

DevOps.

Бізнес-аналітиків.

Керівників проєктів та інших фахівців.

Спеціальна виділена команда розробників

У виділеній команді dedicated team клієнт бере більш активну участь у проєкті, ніж в інших моделях співпраці.

• Клієнти можуть безпосередньо контролювати щоденні операції та загальний розвиток проєкту. Це дозволяє і команді, і клієнту залишатися на одній хвилі, щоб швидко реагувати на мінливі ситуації.

• Можна використовувати виділену командну модель DT для розширення наявної внутрішньої команди або для створення крос-функціональної команди на стороні постачальника аутсорсингу.

• DT може стати органічним доповненням до команди клієнта, але зі своєю структурою та управлінням, що робить її менш залежною від клієнта, ніж команди в інших моделях.

• Виділена команда розробників – це цілеспрямовані та мотивовані на результат співробітники. Вони не тільки спілкуються щодня, але й беруть участь у мозкових штурмах, щоб проаналізувати сильні та слабкі сторони проєкту, оптимізувати робочі процеси та довгострокове планування.

Компанія-партнер може підібрати професійну команду dedicated team набагато швидше та якісніше, ніж ви могли б самі.

• Передові знання та технологічні навички проєкту – якщо вашій організації не вистачає фахівців, що мають певний досвід для виконання проєкту, і ви не маєте наміру набувати цей досвід власними силами, необхідно найняти професіоналів зі спеціальної команди розробників.

• Оптимізація ціни – використання виділеної командної моделі для ваших майбутніх проєктів з розробки програмного забезпечення значно дешевше.

• Брак місцевих ресурсів – підприємства зазнають труднощів зі швидким розширенням масштабів своєї діяльності. Однак альтернатива виділеної команди dedicated team дозволяє використовувати розподілену по всьому світу робочу силу без необхідності мати справу з юридичними та адміністративними складнощами, пов'язаними з роботою в інших країнах.

• Підбір персоналу – знайти необхідних фахівців, провести з ними співбесіду та індивідуально впровадити їх в стратегію вашої компанії є непростим завданням при самостійному підборі кадрів.

• Гнучкість – у міру зростання вашої компанії ви можете припинити співпрацю без сплати додаткових зборів або, навпаки, найняти інших фахівців.

Отже, ви оцінили всі "за" та "проти" і вирішили найняти спеціальну команду. На цьому етапі потрібно знати, як вибрати відповідного партнера, щоб забезпечити успішну реалізацію вашого проєкту.

• Портфоліо – у кожної шанованої компанії з розробки програмного забезпечення на замовлення є портфоліо. Ознайомтеся з ним, щоб отримати уявлення про те, що цей конкретний постачальник може зробити для вас.

• Рекомендації та відгуки – ознайомтеся з враженнями клієнтів від роботи з постачальником. Можете звернутися безпосередньо або зайти на рейтингові платформи, такі як Clutch, і подивитися, що люди говорять про цю компанію.

• Умови постачальника – з’ясуйте підхід до роботи, методології розробки, терміни наймання та склад виділеної команди.

• Вартість – обговоріть ціни, щоб передбачити бюджет проєкту.

Якщо ваш проєкт буде розвиватися з плином часу і вимагати постійної уваги, вам потрібна спеціальна команда розробників. Ви можете зарезервувати свою внутрішню команду для безпосередньої роботи над певними темами, а ваша виділена команда розробників зосередиться над довгостроковими ініціативами.