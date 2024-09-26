Saab планує налагодити виробництво зброї в Україні

26 сентября 2024, 12:45

"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", – заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон.

Він додав, що Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.Йоханссон сказав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників.