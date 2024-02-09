Україна веде переговори зі Швецією щодо закупівлі партії БМП CV-90

9 февраля 2024, 13:15

Про це йдеться у пресрелізі міністерства оборони України.



Переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між Президентом України та Прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90.

«Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні», – резюмував Дмитро Кліменков.Мали можливість протестувати цю машину влітку. Вона дійсно те, що потрібно Силам Оборони - потужна, маневрена та функціональна. Однозначно таких треба побільше, як і славнозвісних Бредлі.НБУ предлагает ввести лимиты на сумму и количество денежных переводов через терминалыНБУ хочет установить предельные суммы для денежных переводов, осуществленных через терминалы самообслуживания, а также переводов по реквизитам банковских карт. Кроме того, предлагается ввести лимиты на частоту таких переводов.Пока конкретные лимиты не установлены, но обсуждение этого предложения продолжается.