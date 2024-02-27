Rakuten Symphony та Kyivstar підписали протокол про наміри розвивати Open RAN

27 февраля 2024, 11:45

Rakuten Symphony і Київстар оголосили про підписання протоколу про наміри розвивати в Україні технологічне рішення Rakuten Symphony's Open Radio Access Network (Open RAN).



Протокол про наміри засвідчує прагнення обох компаній розвивати технології Open RAN від Rakuten і 5G, з метою відбудови цифрової інфраструктури України. Перші кроки для реалізації співробітництва компанії планують здійснити вже в 2024 р. Київстар і Rakuten Symphony наразі співпрацюють над визначенням сфери застосування технологій 4G і 5G Open RAN.

Підписання протоколу про наміри відбулося в Токіо 19 лютого під час японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції України, в присутності прем’єр міністра Японії Фуміо Кісіда та прем’єр міністра України Дениса Шмигаля, а також Хайдекі Хірами, EVP, COO and CSO компанії Rakuten Symphony і Сергія Корсунського, посла України в Японії.



Міккі Мікітані, Голова і CEO Rakuten Group, прокоментував: “Rakuten надзвичайно пишається тим, що продовжує підтримувати зусилля України з відновлення інфраструктури та розділяє бачення Київстар щодо розгортання технології Open RAN. Ми сподіваємося на розвиток співпраці між нашими двома компаніями та реалізацію цифрового потенціалу України шляхом відновлення її цифрової інфраструктури.”



Каан Терзіоглу, CEO Групи VEON, сказав: “Зараз ми реалізуємо наші інвестиційні зобов'язання на суму 600 мільйонів доларів США для відновлення України. Я поділяю прагнення нашої команди Київстар, під керівництвом генерального директора Київстар Олександра Комарова, співпрацювати з Rakuten для модернізації інфраструктури країни з Open RAN в рамках нашого інвестиційного зобов'язання. У нас є спільна мета – розвиток цифрової інфраструктури України, і я радий бачити прогрес у наших спільних зусиллях.”



Раніше Rakuten та VEON розпочали спільні дії для підтримки України, демонструючи прихильність до її народу, економіки та післявоєнного відновлення. Так, у серпні 2023 року Rakuten Symphony та VEON, материнська компанія Київстару, підписали Меморандум про взаєморозуміння для співпраці в Україні з метою прискорення відбудови та реконструкції інфраструктури країни шляхом розвитку Open RAN та цифрових сервісів.

Голова та генеральний директор Rakuten Group Міккі Мікітані супроводжував японських урядовців у дипломатичній місії в Україні у вересні 2023 року. Як представник приватного бізнесового сектору Японії, Мікітані зустрівся з лідерами України, включаючи президента Володимира Зеленського та міністра Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра України з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністра цифрової трансформації.Rakuten також організував Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях гуманітарної кризи в Україні через свою онлайн-платформу пожертвувань Rakuten Clutch Special Charity Fund, яка зібрала для підтримки України понад 1,3 мільярда ієн.Київстар – дочірня компанія міжнародної Групи VEON, найбільший телекомунікаційний оператор в Україні, який забезпечує зв'язок для 24 мільйонів клієнтів всередині країни і за кордоном і продовжує інвестувати значні кошти в свою мережу і цифрові послуги. Один з найбільших платників податків в Україні, "Київстар" також підтримує низку благодійних ініціатив, нещодавно залучивши 4,8 млн дол. США на розмінування України. VEON протягом трьох років інвестує 600 мільйонів доларів США, підтримуючи відновлення України . Компанія оголосила про намір розширити обсяг своїх зобов'язань до 1 млрд доларів США протягом п'яти років, якщо умови ринку дозволять.