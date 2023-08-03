Rakuten і Київстар будуть розвивати в Україні цифрові сервіси та інфраструктуру

3 августа 2023, 12:15

Міжнародна телекомгрупа Veon ( Амстердам, Королівство Нідерландів), яка є єдиним акціонером ПрАТ Київстар, оголосила про підписання Меморандуму про наміри з Rakuten Symphony, дочірньою компанією провідного технологічного конгломерату Rakuten Group з метою сприяти реконструкції телеком інфраструктури України шляхом запровадження нових цифрових сервісів і технологій.

Згідно з умовами Меморандуму, обидві компанії мають наміри створити в Україні надійну телекомунікаційну інфраструктуру, яка може безперешкодно забезпечити розвиток послуг високошвидкісного зв`язку. Таке рішення було прийнято на підтримку ініціативи «Ми будуємо Україну», яка оголошена Державною агенцією України з реконструкції та розвитку інфраструктури.Як коментує президент Київстару Олександр Комаров, «ми раді долучитися до державної ініціативи «Ми будуємо Україну». Переконаний, що наша експертиза і технологічний досвід нашого партнера сприятиме розвитку широкого спектру цифрових послуг і створенню в Україні передової цифрової інфраструктури».Як повідомлялося раніше, Київстар планує залучити в найближчі три роки 600 мільйонів доларів США для розвитку в Україні нових цифрових сервісів і технологій. Зокрема, ці інвестиції будуть використані для розвитку технології Open RAN, яка дозволяє модернізувати існуючі радіомережі, використовуючи обладнання від різних постачальників. Це також сприятиме в майбутньому розвиткові стандарту 5G в Україні.Київстар та Rakuten мають успішну історію співробітництва. Так Viber від Rakuten є провідним додатком для цифрових комунікацій для українців у країні та за кордоном. Він також надає послуги українському бізнесу, в тому числі через існуюче партнерство з Київстар. Крім того, Rakuten Symphony є провідним постачальником Open RAN рішень і має величезний досвід, отриманий від успішного створення великомасштабних комерційних хмарних мереж у всьому світі.