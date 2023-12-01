VEON отримав міжнародну нагороду за стійкість під час криз

1 декабря 2023, 12:15

Міжнародна телеком-група VEON, яка є 100% власником найбільшого українського телеком оператора Київстар, отримала міжнародну нагороду «Crises Response Awards 2023” за впровадження комунікаційної програми протидії кризам в Україні, Пакистані та Бангладеш.

Рішення було прийняте Асоціацією World Communication Awards, в Амстердамі, 22 листопада 2023 року.

Визначення переможців World Communication Awards відбувається під час міжнародного конгресу Total Telecoms. Своє рішення виносить міжнародне журі, в якому понад 90 експертів телеком галузі, технічні директори найбільших міжнародних компаній IT та телеком сектору, а також авторитетні представники індустрії комунікацій з усього світу.

VEON було відзначено за «комплексний підхід до забезпечення зв`язку під час найскладніших операційних ситуацій, спричинених як природніми катаклізмами, так і глобальними конфліктами, під час яких Група забезпечила стійкість роботи телеком мереж, запроваджувала програми раннього попередження про катастрофи та надавала гуманітарну допомогу. Окремо журі конкурсу відзначило зусилля «Київстару» і технічного директора компанії Володимира Лутченка в організації роботи з підтримки зв’язку українців вдома та за кордоном, забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі та послуг зв`язку, незважаючи на обстріли та відключення електроенергії, розвиток IT платформи Helsi для надання медичних онлайн консультацій.

Протягом останніх двох років цифровий оператор VEON фокусувався на розвитку технологій для найбільш уразливих людей і спільнот, щоб допомогти їм долати виклики військового часу, як от в Україні, або під час природніх катастроф – як у Пакистані, чи в Бангладеш.

«Ініціативи VEON по реагуванню на кризові ситуації виявились надзвичайно важливими для захисту від широкомасштабних катастроф і забезпечення зв`язку під час геополітичних викликів», - заявив генеральний директор VEON Каан Терзіоглу. На усіх ринках, де працює Група, ми забезпечили підключення для всіх абонентів, сприяли наданню гуманітарної допомоги тим, хто її найбільше потребує».