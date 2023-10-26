СEO VEON: Інвестори з США та ЄС занепокоєні через арешт Київстару

26 октября 2023, 14:15

У ці дні в Києві перебувають керівники міжнародної телеком-групи VEON (компанія в лістингу Nasdaq- і Euronext Amsterdam), яка є 100% власником найбільшого українського телеком оператора Київстар.

Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON, та Огі Фабела, співзасновник і Почесний Голова Ради Директорів VEON, запланували зустрічі зі співробітниками Київстару, бізнес-партнерами, представниками влади, а також партнерами з реалізації гуманітарних ініціатив для України — фондом "Повернись живим" та львівським медичним центром "Незламні".



Під час зустрічі з колективом Київстару керівництво VEON висловило занепокоєння через інформацію про арешт в Україні частки корпоративних прав дочірньої компанії. Так 06 жовтня 2023 року на сайтах ряду урядових відомств була опублікована інформація про "арешт 100% корпоративних прав Київстару", з посиланням на рішення суду, яке ні VEON ні Київстар досі не отримали. Згодом ця інформація була визнана помилковою, і було повідомлено, що пакет арештованих корпоративних прав зменшено до 47,8%. Таке рішення винесене з метою унеможливити доступ російських до активів компанії російських підсанкційних осіб, які є власниками акцій одного з міноритарних акціонерів VEON (компанія LetterOne).

Між тим, як повідомив Каан Терзіоглу, зазначені підсанкційні особи мають "нульовий" вплив на VEON і Київстар. Ще на початку повномасштабного вторгненні росії вони були усунені від будь-якого доступу до активів чи механізмів управління компанією.



За словами Терзіоглу, американські інвеcтори VEON звернулись до сенаторів США через арешт корпоративних прав Київстару. Інвестори вважають такі дії негативним сигналом, з урахуванням величезної підтримки, яку надають американські платники податків Україні в її опорі російській військовій агресії. Інвестори VEON з Великобританії та країн ЄС також розділяють це занепокоєння та направили листи представникам своїх урядів з проханням прояснити ситуацію.



"У ході візиту до Києва ми хочемо донести нашу стурбованість і ще раз продемонструвати, що VEON – це актив України, а не пасив. Ми тут, щоб залишатись в Україні і ми віддані Україні. Ми хочемо, щоб наш бізнес розуміли і відображали його таким, як він є насправді: зразковою історією успіху міжнародних інвестицій в Україні", - прокоментував Терзіоглу. Він висловив сподівання, що в Україні є механізми захисту інтересів міжнародних інвесторів.



Крім того, Терзіоглу висловив співробітникам Київстару захоплення та повагу до стійкості і мужності українських колег, які протягом всього періоду повномасштабного вторгненні росії підтримують стабільну роботу критичної інфраструктури, ризикуючи власними життями. Щоб підтримати Україну в її боротьбі VEON виділить 600 млн USD інвестицій, які будуть використані у найближчі три роки для відновлення телеком інфраструктури і розвитку нових технологій.

"4000 героїв" Київстару виконали величезну роботу за останні 20 місяців, зберігаючи зв'язок для абонентів і підтримуючи стійкість країни, навіть коли бушує війна. Виділяючи 600 мільйонів доларів інвестицій, ми маємо честь долучитись до відновлення та реконструкції інфраструктури України", - сказав Каан Терзіоглу.

Як коментує президент Київстару Олександр Комаров, "візит делегації VEON в Україну – логічний крок після повного і безповоротного виходу з росії. Для компанії це свідчення, що інвестиційні зусилля наших акціонерів будуть ще більше сфокусовані на Україні".

VEON є материнською компанією і єдиним власником "Київстар", найбільшого оператора телекомунікацій в Україні, який обслуговує понад 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку і 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". VEON входить до списку Nasdaq- і Euronext Amsterdam, з глобальною базою інвесторів, яка включає фізичних осіб і установи США, ЄС і Великобританії, і не має контрольного або мажоритарного акціонера. VEON нещодавно відреагувала на чутки щодо власності Київстар заявою, стверджуючи, що є єдиним і законним власником Київстару і має намір використовувати всі доступні шляхи для збереження своїх прав власності.