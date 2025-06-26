Іран забороняє WhatsApp через шпигунство

26 июня 2025, 11:15

Окрім офіційної заборони в Палаті представників США через проблеми з безпекою та відсутністю шифрування збережених даних, низка країн висловлює серйозне занепокоєння щодо використання додатку.

В Ірані 17 червня закликали масово видаляти WhatsApp — вважають, що він може передавати дані ізраїльським спецслужбам.У 2019-му месенджер був інфікований шпигунським ПЗ Pegasus, яке могло встановлюватися без дій користувача через «zero-click» атаку.У 2025 році з ізраїльською компанією Paragon Solutions пов’язали хвилю кібератак — понад 90 жертв.Павло Дуров публічно називав WhatsApp інструментом стеження, підозрюючи вбудовані backdoor-уразливості.Meta об’єднує дані WhatsApp з іншими сервісами для реклами, що хоч і не порушує пряме шифрування, але дає ширший доступ до приватної інформації.Месенджер фіксує вашу геолокацію, список контактів, частоту й інтенсивність спілкування — усе це може бути використано для профілювання.Попри численні попередження, WhatsApp досі активно використовують українські військові, розвідники та волонтери — що може створювати потенційні ризики для безпеки країни.