Що таке end-to-end шифрування, яке часто згадують, говорячи про месенджери?

13 июля 2023, 12:45

End-to-end шифрування (або наскрізне, кінцеве шифрування) – один із найнадійніших способів захисту, який використовується у популярних месенджерах (наприклад, WhatsApp,Signal тощо).

Завдяки цьому методу шифрування доступ до повідомлень під час приватного спілкування онлайн мають тільки відправник та одержувач. А отримання даних будь-якою третьою стороною – навіть представниками компанії, якій належить месенджер – під час пересилання повідомлень неможливе.



Простими словами – повідомлення шифруються, коли відправник їх надсилає, а розшифровуються, коли надходять одержувачу. Якщо доставка повідомлення адресату затримується з якихось причин (скажімо, через відсутність зв’язку), воно зберігатиметься на серверах компанії в зашифрованому вигляді, доки не буде доставлене.



Інформацію про те, чи захищена ваша розмова наскрізним шифруванням, зазвичай можна знайти в меню обраного чату в розділі «Інформація».



Наскрізне шифрування застосовується автоматично, ніяких додаткових налаштувань «вручну» робити не потрібно. На голосові та відеодзвінки зазвичай воно також поширюється.



Проте важливо мати на увазі: хоча наскрізне шифрування забезпечує високий рівень безпеки, ніякі засоби шифрування не є абсолютно стійкими, їх можливо зламати за належної спрямованості та витрати ресурсів.



Рекомендуємо брати до уваги результати незалежних тестувань подібного функціоналу (наприклад, це можна зробити за таким посиланням https://www.securemessagingapps.com/ ).

Адже кожен сервіс реалізовує його, використовуючи свої алгоритми, що можуть мати певні недоліки.



Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.