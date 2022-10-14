Бездротовий маршрутизатор MikroTik Chateau LTE18

14 октября 2022, 14:45

Завдяки стандарту бездротового зв'язку Generation6 802.11ax та підтримці Wave 2, Chateau LTE18 ax дозволяє збільшити швидкість передачі даних на 40% у частотному діапазоні 5 ГГц та на 90% у діапазоні 2,4 ГГц!

Chateau LTE18 ax підтримує технологію MIMO 4x4 у мережах LTE. Пристрій має 4 вбудовані LTE антени та 2 додаткові зовнішні мережеві для максимального покриття.

Chateau LTE18 ax оснащено чотирма портами Gigabit Ethernet та одним 2,5 Gigabit Ethernet. Пристрій також має порт USB 3.0, який можна використовувати для підключення пристроїв для зберігання даних. ⚠ Сучасний 4-ядерний процесор, що працює на частоті 1,8 ГГц, у поєднанні з солідним об'ємом оперативної пам'яті забезпечує безперешкодне виконання таких важливих операцій, як складні правила міжмережевого екрану, апаратне шифрування IPsec, використання більшої кількості потоків або експерименти з передовими функціями RouterOS.

Крім того, Chateau LTE18 ax підтримує розширене шифрування WPA3, роблячи вашу мережу безпечнішою, ніж будь-коли раніше.

За допомогою RouterOS можна запустити VPN, увімкнути батьківський контроль, QoS, складні налаштування брандмауера, апаратне прискорення IPsec, віртуальні локальні мережі та ін. Ви також можете автоматизувати комплексні тригерні повідомлення та коригувати черги залежно від використання смуги пропускання. Немає жодної додаткової плати чи підписки. Ви отримаєте всі функції – від споживчого до корпоративного рівня.

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