EcoFlow анонсував магнітний павербанк з бездротовою зарядкою

EcoFlow презентує абсолютну новинку в сегменті енергонезалежних рішень — магнітний павербанк з функцією бездротового заряджання RAPID Magnetic ємністю 5000 мА/год.
Переглянувши це відео, ви дізнаєтесь за:
особливості стандарту бездротового заряджання Qi2 та як він реалізований у RAPID Magnetic Power Bank;
технологію RAPID, що запобігає перегріву смартфона під час заряджання, та особливості її функціонування;
детальні технічні характеристики EcoFlow RAPID та секрети ще ефективнішого використання пристрою.
Залишилися запитання — залишайте їх у коментарях під цим відео або завітайте для консультації до нашого Авторизованого магазину EcoFlow за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 129.
Павербанк EcoFLow RAPID Magnetic Power Bank 5000 доступний для замовлення за посиланням: https://ecoflowukraine.com/5000000259/