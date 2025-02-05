ТОП переваг EcoFlow PowerOcean та EcoFlow PowerOcean Plus

5 февраля 2025, 12:45

Енергетична незалежність приватних будинків та бізнесів — одна з ключових необхідностей сучасного часу. А одним із головних завдань постає вибір відповідної системи, що на повну потужність може забезпечити автономність від центрального енергопостачання.



EcoFlow має ряд потужних рішень, що відповідають водночас і сучасним викликам, і запитам споживачів — однофазні та трифазні стаціонарні системи PowerOcean та PowerOcean Plus. Читайте у нашому матеріалі про їхні ключові переваги.



Інвертори, батареї та кейс практичного використання PowerOcean



Система енергонезалежних рішень EcoFlow PowerOcean складається з однофазного (потужностями від 3 до 6 кВт) чи трифазного (потужностями від 10 до 30 кВт) гібридного інвертора, що перетворює постійний струм у змінний, а також блоку додаткових батарей, де накопичується і зберігається енергія від сонячних панелей чи центральної мережі.



Ємність батареї складає 5 кВт·год і достатньо усього однієї, щоб розпочати свій енергонезалежний шлях. Загалом, в лінійці PowerOcean максимальне розширення ємності можливе до 45 кВт·год, що дорівнює 9 батареям, а в лінійці PowerOcean Plus — до 60 кВт·год і 12 батареям відповідно.

Однофазні інвертори призначені для менш вимогливих навантажень. Натомість трифазні можуть забезпечити більшу вихідну потужність.Наприклад, в одному з київських гастрокафе використовують однофазний PowerOcean потужністю 6 кВт і дві батареї сумарною ємністю 10 кВт·год. Це дозволяє забезпечити абсолютно автономну роботу закладу протягом 7 годин під час відключення центрального енергопостачання.За словами власника гастрокафе, переваги стаціонарної системи PowerOcean вражаючі. Перш за все — тиха робота. Рішення від EcoFlow працює на рівні 40 дБ, натомість звичайні паливні генератори видають звук до 90 дБ.Друга перевага — живлення та регламентне обслуговування. Персоналу кафе не потрібно повсякчас турбуватися, де знайти паливо чи як заправити генератор, адже робота PowerOcean доведена до автоматизму. Рішення досить швидко перемикається на власне живлення у разі відключення світла. Ба більше — керувати всіма технічними процесами можна через додаток.Третя перевага — фінансова. Якщо паливний генератор використовується лише у разі відключень центрального електропостачання, то PowerOcean — енергетина гра в довгу. Використовуючи сонячні панелі щонайменше пів року, можна безкоштовно користуватися відновлювальними ресурсами, а після — накопичувати енергію від центральної мережі за нічними (зниженими) тарифами. Через мобільний додаток можна налаштувати час чи період для заряджання системи, роблячи процес повністю автоматизованим надалі.

Загалом світ впевненими рішеннями інтегрує відновлювальні джерела енергії в повсякденність, бо щороку потребує все більше енергії. Як пише Forbes, у 2022-у році, у світі була згенерована рекордна кількість енергії завдяки вітру та сонцю, що склало 12%. Результат попереднього року — 10%.



Екологічність, безпека, дизайн та інші переваги PowerOcean



EcoFlow PowerOcean — абсолютно екологічне рішення, адже не використовує для своєї роботи жодні нафтопродукти і не викидає в атмосферу шкідливі речовини. Пристрій можна встановлювати всередині приміщення, і завдяки своєму дизайну він легко підійде до будь-якого інтер’єру.

Останні роки бренд використовує у своїх енергонезалежних рішеннях лише літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори від виробника CATL. Вони не містять кобальту, який негативно впливає на довкілля, є більш довговічними у порівнянні з літій-іонними.



LFP-акумулятори в системі PowerOcean забезпечують 6000 повних циклів заряду/розряду, допоки ємність не сягне 80%. А виробник забезпечує найбільший термін гарантії на профільному ринку рішень — 15 років.