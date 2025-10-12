ГлавнаяНовости
12 октября 2025, 10:21

EcoFlow PowerOcean - генерація та зберігання електроенергії вдома

Однофазний інвертор потужністю 6 кВт — центр керування системою, що перетворює постійний струм (DC) від підключених сонячних панелей у змінний (AC).

Далі, за потреби, направляє його в мережу для живлення пристроїв або накопичує в акумуляторах.

LFP-акумулятор ємністю 5 кВт·год зберігає електроенергію, яку можна використовувати під час відсутності центрального енергопостачання або вдень, коли тарифи вищі.
  
Технічні переваги системи EcoFlow PowerOcean: 

вхід до 12 кВт потужності від сонячних панелей; 
LFP-акумулятори від CATL з 15-річною гарантією; 
швидке перемикання упродовж 20 мс; 
потужні системи захисту — IP65, пожежозахист, система автопідігріву; 
повна сумісність з усіма продуктами екосистеми домашньої енергетики EcoFlow; 
керування за допомогою мобільного застосунку EcoFlow — Power a New World. 

Замовляйте енергонезалежний комплект за посиланням - https://ecoflowukraine.com/5000000215/
Оцените новость:
  • 0 оценок