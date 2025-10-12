EcoFlow PowerOcean - генерація та зберігання електроенергії вдома

12 октября 2025, 10:21

Однофазний інвертор потужністю 6 кВт — центр керування системою, що перетворює постійний струм (DC) від підключених сонячних панелей у змінний (AC).



Далі, за потреби, направляє його в мережу для живлення пристроїв або накопичує в акумуляторах.