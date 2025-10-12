EcoFlow PowerOcean - генерація та зберігання електроенергії вдома

Однофазний інвертор потужністю 6 кВт — центр керування системою, що перетворює постійний струм (DC) від підключених сонячних панелей у змінний (AC).
Далі, за потреби, направляє його в мережу для живлення пристроїв або накопичує в акумуляторах.
LFP-акумулятор ємністю 5 кВт·год зберігає електроенергію, яку можна використовувати під час відсутності центрального енергопостачання або вдень, коли тарифи вищі.
Технічні переваги системи EcoFlow PowerOcean:
вхід до 12 кВт потужності від сонячних панелей;
LFP-акумулятори від CATL з 15-річною гарантією;
швидке перемикання упродовж 20 мс;
потужні системи захисту — IP65, пожежозахист, система автопідігріву;
повна сумісність з усіма продуктами екосистеми домашньої енергетики EcoFlow;
керування за допомогою мобільного застосунку EcoFlow — Power a New World.
Замовляйте енергонезалежний комплект за посиланням - https://ecoflowukraine.com/5000000215/