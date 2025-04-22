Відкрито передзамовлення на EcoFlow STREAM з ШІ

22 апреля 2025, 22:38

Світовий виробник EcoFlow розширює можливості користувачів і пропонує практичний шлях до майже нульових витрат на електроенергію.



Система включає гібридні батареї та акумулятори змінного струму, а також мікроінвертор, сонячні панелі та розумні розетки.



STREAM пропонує інноваційний вихід змінного струму потужністю 2300 Вт, що за допомогою сонячної енергії дозволяє живити до 99% побутових приладів. Система безперебійно постачає сонячну енергію до домашньої мережі та одночасно живить пристрої через два незалежні виходи змінного струму.



Розробка забезпечує можливість роботи як енергоощадних пристроїв (наприклад, ноутбуків), так і потужних приладів (наприклад, кондиціонерів) без підключення до електричної мережі. Незалежно від того, чи отримують пристрої живлення через прямий байпас чи через інтеграцію в мережу, сонячна енергія інтелектуально адаптується до потреб домогосподарства, забезпечуючи безпрецедентну гнучкість та ефективність.

Компоненти системи енергозабезпечення EcoFlow STREAM:



● гібридні батареї Ultra, Pro, Max. Це комплексні рішення, що одночасно поєднують в собі мікроінвертори та накопичувачі енергії;

● батареї змінного струму AC, AC Pro (базова ємність 1,92 кВт•год). Рішення сумісні з мікроінверторами усіх потужностей. Їхня головна функція – зберігання і постачання енергії у вигляді змінного струму;

● мікроінвертор STREAM. Рішення підтримує вхідну потужність до 1200 Вт PV і сумісний майже з усіма сонячними панелями, доступними на ринку;

● стаціонарні сонячні панелі та розумні розетки для ефективного розподілу і споживання енергії.



Система EcoFlow STREAM максимально ефективна для будь-яких категорій споживачів:

● новачки, які тільки починають інтегрувати енергонезалежні рішення можуть використовувати мікроінвертор у поєднанні із сонячними панелями. У будь-який момент систему можна масштабувати батареями змінного струму AC для зберігання енергії;

● користувачі, що мають мікроінвертор можуть додати до своєї системи батареї змінного струму AC Pro з можливістю розширювати ємність до 21 кВт•год та ефективно використовувати сонячну енергію;

● досвідченні користувачі можуть обрати гібридні батареї Ultra, Pro, Max та поєднати їх з батареями змінного струму для адаптації до відповідних вимог.



Переваги домашньої системи енергонезалежності STREAM – простота інсталяції. Рішення не потребує довготривалих установок та багато місця. А завдяки технології plug-and-play користувачі можуть просто підключити систему до розетки і одразу почати генерувати та зберігати енергію.

Одна із ключових переваг STREAM — це розподілена архітектура. Кожен модуль працює незалежно, але водночас може бути частиною єдиної системи, яка автоматично координує заряд, розряд та споживання енергії по всьому дому. Модулі можна розміщувати у різних зонах, при цьому вони працюватимуть синхронно, як єдина енергомережа.