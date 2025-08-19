Презентація EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless - новинки 2-в-1

19 августа 2025, 12:15

EcoFlow розширює лінійку портативних станцій третього покоління серії RIVER і презентує абсолютно інноваційне рішення – EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless.

Це портативна зарядна станція зі з’ємним павербанком, який зручно брати із собою на роботу, в похід чи відпочинок за містом.

Тож, у новому вебінарі «EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless. Презентація новинки 2в1: зарядна станція та павербанк» розповідаємо про усі технічні інсайти та переваги новинки.Коли: 22.08.2025 о 16:00Де: платформа YouTube



У ході вебінару ми розповімо про:ергономічне поєднання портативної зарядної станції та павербанка в одному девайсі;технічні переваги окремо зарядної станції та павербанку і їхні суперможливості 2в1;

сценарії використання рішення, що стане у нагоді для формування абсолютної енергостабільності.