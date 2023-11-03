Портативний кондиціонер EcoFlow Wave 2 - чому його варто купити

3 ноября 2023, 13:15

Потужний і компактний портативний кондиціонер EcoFlow Wave 2, який не тільки здатний охолодити, але й обігріти ваш простір!

З ним у вас завжди є вибір:- Швидкий режим охолодження/обігріву (500 Вт), забезпечує до 2,3 годин роботи.- Сплячий режим (200 Вт), що забезпечує комфорт протягом до 5,8 годин.- Економний режим (120 Вт), дозволяє насолоджуватися теплом аж до 9,6 годин.Заряджайте ваш Wave 2 за допомогою звичайної мережі 220 Вт всього за 1,5 години або використовуйте сонячні панелі EcoFlow, портативні зарядні станції. А також автомобільний прикурювач — цей кондиціонер завжди готовий дарувати вам комфорт, навіть у віддалених місцях!