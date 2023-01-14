Нові продукти EcoFlow - портативний холодильник, газонокосарка та кондиціонер

14 января 2023, 16:27

На спеціалізованому заході CES 2023 світовий бренд EcoFlow презентував нові інноваційні товари. Автономна робота – критерій, який об’єднує всі новинки.

Портативний холодильник та льодогенератор EcoFlow Glacier – холодильник, який має власний акумулятор ємністю 297 Вт⋅год та додатковий акумулятор, який можна використовувати як і повербанк для телефону. Glacier автономно працює до 24 годин та генерує близько 20 шматочків льоду за 12 хв. Заряджається холодильник від мережі, зарядних станцій EcoFlow та сонячних панелей.

Газонокосарка EcoFlow Blade – розумна газонокосарка, яка самостійно працює за попереднім програмуванням і легко проходить перешкоди. Blade керується через мобільний додаток і має віртуальну навігацію.Кондиціонер EcoFlow Wave 2 – оновлена версія портативного кондиціонера, який тепер працює і на обігрів. Wave 2 може обігрівати чи охолоджувати ваше приміщення до восьми годин від власного акумулятора та заряджатись від зарядних станцій EcoFlow, сонячних панелей, загальної мережі та прикурювача автомобіля.