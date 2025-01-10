Новинки у світі енергонезалежності від EcoFlow на CES 2025

10 января 2025, 21:49

Бренд EcoFlow, представив інноваційні рішення на найвпливовішій щорічній світовій виставці у галузі новітніх технологій - Consumer Electronics Show 2025.

Подія слугує масштабною платформою для представлення інновацій від близько 4500 найпотужніших компаній та передових технологічних лідерів, що презентують найновіші розробки у сферах побутової електроніки, флагманських рішень в індустрії штучного інтелекту, інноваційних розробок у галузі новітніх безпілотних авіаційних систем та формотворчих секторах світової економіки.

EcoFlow, як передовий виробник енергонезалежних рішень, презентував екосистему продуктів бренду, а саме:



-стаціонарні системи енергонезалежності EcoFlow PowerOcean;

-портативні зарядні станції лінійок RIVER та DELTA третього покоління, що вирізняються оновленими технічними характеристиками, безпековими функціями та футуристичним дизайном;

-повний сегмент нових сонячних панелей: компактні портативні, гнучкі та стаціонарні;

-аксесуари та смартпристрої, зокрема магнітний павербанк EcoFLow RAPID ємністю 10 000 mah, що здатен заряджати смартфони бездротовим способом або за допомогою кабелю. Девайс оснащений функцією персоналізації екрану, що дозволяє потурбуватись про безпеку, у разі втрати пристрою.

EcoFlow продовжує розвивати рішення для ще більшої енергетичної автономності споживачів, адже використання відновлюваних джерел енергії та децентралізація енергоспоживання є світовими трендами та однією із основ сталого розвитку.