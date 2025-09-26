EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 з презентацією новинок бренду та кейсів

26 сентября 2025, 20:43

Четвертий рік поспіль EcoFlow задає тон енергетичним інноваціям, пропонуючи рішення, що поєднують автономність, ефективність та доступність.



За цей час інноваційні рішення бренду допомогли 250 000 українських родин та тисячам бізнесів не лише впевнено переживати виклики енергетичної нестабільності, а й відкривати для себе новий рівень автономії. Від портативних станцій для щоденного використання до комплексних стаціонарних систем — EcoFlow змінює уявлення про те, якою буде енергетика майбутнього.



На фоні набутого досвіду, сьогодні Україна виходить на новий рівень в енергоспоживанні — від простого накопичення електроенергії до її самостійної генерації та розумного використання громадянами. Це не лише технологічний прогрес, а й свідомий вибір на користь енергоефективності, стійкості та інтеграції у європейський енергетичний простір. Такий підхід формує нову культуру споживання, де кожен користувач стає активним учасником енергетичного ринку, поєднуючи роль споживача і виробника.

Відтак, команда EcoFlow Ukraine запрошує долучитися до IV Енергетичного форуму-презентації «EcoFlow Energy DAY 2025.



Нова ера енергоспоживання: від накопичення до генерації», що відбудеться в рамках міжнародної виставки ECOENERGY EXPO 2025.



Час проведення: 15 жовтня, 14:00–18:00

Локація: Міжнародний Виставковий Центр, м. Київ, Броварський пр-т, 15, Павільйон №1, конференц-зал 5Е



Вхід вільний за попередньою реєстрацією.



На учасників очікує насичений день із експертним оглядом енергетичного сектору, практичними кейсами та знайомством з інноваційними продуктами EcoFlow:



- Конференційна частина збере експертів, лідерів думок, представників бізнесу і державного сектору задля обговорення трансформаційного переходу української енергетики в нову площину: від накопичення до власної генерації.



- Презентація кейсів енергозабезпечення на прикладі приватного домогосподарства, міських квартир та бізнесів наочно продемонструють, як інноваційні системи EcoFlow допомагають мінімізувати використання мережевої електроенергії й знижувати рахунки, а також відкривати шлях до власного виробництва електроенергії.



- Користувацькі історії відобразять досвід застосування портативних рішень EcoFlow в умовах outdoor для подорожей та активного відпочинку.



- Презентація новинок EcoFlow познайомить із сучасними рішеннями та відкриє нові можливості для енергетичної автономності українців.



- Демонстрація флагманських рішень та тестування повної продуктової лінійки бренду надасть розуміння екосистемності застосування продуктів та розкриє універсальність й простосту використання.



Розіграш новинки 2025 року —- портативної зарядної станції EcoFlow DELTA 3 Plus



Звертаємо вашу увагу, що захід складатиметься з:



відкритої частини, долучитися до якої зможуть усі охочі за попередньою реєстрацією: https://forms.office.com/e/De9pqDUXwZ

закритої частини для бізнес-партнерів EcoFlow за попереднім запрошенням організаторів.