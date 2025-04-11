Першому у світі авторизованому роздрібному магазину EcoFlow у Києві 2 роки

11 апреля 2025, 9:15

Відбулося святкування 2 річниці роботи першого у світі авторизованого роздрібного магазину EcoFlow у Києві.



За два роки бренд-стор EcoFlow став енергетичним хабом для понад 50 000 киян та гостей міста. Відтоді понад 200 000 родин по всій країні обрали рішення EcoFlow, а загальна потужність розосереджених енергетичних систем перевищила 350 МВт·год, що стало вагомим внеском у зміну енергетичного ландшафту країни.

Під час святкування відбулася презентація нових рішеннь EcoFlow, зокрема портативної зарядної станції RIVER 3 Plus, компактної сонячної панелі на 45 Вт, сонячного капелюха Power Hat із гнучкими сонячними панелями та Pawerbank RAPID з магнітною фіксацією ємністю 10 000 мА⋅год. Серед гостей заходу розіграли брендові призи та новинку — зарядну станцію EcoFlow DELTA 3 Plus.



Авторизований роздрібний магазин EcoFlow у Києві залишається відкритою платформою для знайомства з передовими технологіями автономного енергозабезпечення, консультаційної підтримки та розвитку культури енергетичної автономності серед українців.