Отримуйте брендові подарунки при покупці рішень від EcoFlow

30 августа 2025, 14:12

Бренд EcoFlow оголошує про початок нової акції для клієнтів Авторизованого роздрібного офлайн-магазину.

Відтепер щопонеділка кожен покупець може виграти брендові подарунки, що стануть у нагоді в побуті та під час відпочинку.

Щоб стати учасником розіграшу необхідно:з 25.08.2025 до 28.12.2025 включно здійснити покупку будь-якого товару у фізичному магазині EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129;кожен чек автоматично потрапляє до рандомайзера, більше покупок –більше шансів на перемогу;щопонеділка менеджери магазину обиратимуть рандомний чек, а його власник отримає подарунок від EcoFlow.Тривалість акції з 25.08.2025 до 28.12.2025 включно.EcoFlow продовжує підтримувати своїх покупців не лише інноваційними енергетичними рішеннями, а й приємними сюрпризами, які роблять кожну покупку ще ціннішою. Кожен понеділок з EcoFlow може стати особливим — завітайте до офлайн-стору та дозвольте удачі обрати саме вас!