В США запущен сайт для получения "Золотой карты Трампа" за инвестиции

11 декабря 2025, 14:45

Трамп анонсировал запуск новой миграционной программы, в рамках которой можно будет получить так называемую «Золотую карту Трампа» за инвестиции от $1 млн.

Программа, представленная на официальном сайте The Trump Gold Card, позволяет ее владельцам стать гражданами США, а сама карта будет аналогом грин-карты.Кроме того, на платформе ожидается запуск «Платиновой карты» стоимостью $5 млн, которая даст право находиться в США до 270 дней в году без уплаты налогов с доходов, полученных за пределами страны. Программа предусматривает взнос в $15.000 за услуги Министерства внутренней безопасности, который не возвращается в случае отказа. После внесения основного взноса в $1 млн, участники получат резидентство США в рекордные сроки. Однако, как и любую визу, «Золотую карту» можно отозвать, если условия программы не будут выполнены.Министр торговли Лютник сообщил, что уже ок. 10.000 человек зарегистрировались на сайте программы.