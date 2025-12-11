Аудиосистема для вечеринок SVEN PS-1250

11 декабря 2025, 11:45

В мире, где музыка давно перестала быть просто фоном и стала языком эмоций, наша компания представляет аудиосистему, способную не только звучать — но и вести за собой.

Модель SVEN PS-1250 — это не просто аудиосистема для вечеринок, а настоящий центр притяжения, объединяющий звук, свет, движение и живое творчество.

Под элегантным корпусом, увенчанным удобной ручкой и оснащённым колёсиками для лёгкого перемещения, скрывается мощь в 300 ватт. Две пары динамиков — 3-дюймовые и 7-дюймовые — работают в тандеме, охватывая частотный диапазон от глубоких 30 Гц до прозрачных 22 кГц. Это звук, наполненный деталями: от пульсирующего баса до хрустальной чёткости высоких.Колонка не боится ни дождя, ни веселья: степень защиты IPX4 гарантирует устойчивость к брызгам, делая PS-1250 идеальной спутницей на даче, у бассейна или на пляже. Встроенный литий-ионный аккумулятор с напряжением 14,8 В и ёмкостью 13 500 мА·ч обеспечивает до 30 часов автономной работы — достаточно, чтобы музыка не смолкала ни на миг.Особое очарование PS-1250 — в её многогранности. Она не только воспроизводит треки с USB или microSD, принимает радиоволны через встроенное FM-радио и подключается к смартфону по Bluetooth, но и раскрывает в вас артиста. В комплекте — проводной караоке-микрофон, а на панели — регулировка громкости и уровня эха. Есть даже отдельный вход для электрогитары: пойте, играйте, экспериментируйте — сценой может стать любой двор.Динамическая RGB-подсветка, синхронизированная со звуком, добавляет визуального ритма событию, а встроенные стробоскопы превращают обычный вечер в настоящий световой перформанс. При этом подсветку можно отключить — оставив лишь чистый звук и ваши эмоции.Технология TWS позволяет объединить две колонки в стереопару, удваивая пространство звука и глубину впечатлений. NFC обеспечивает мгновенное подключение одним касанием (для устройств Android), а функция Power Bank превращает PS-1250 в надёжного спутника: пока играет музыка, ваш смартфон не разрядится.Всё управление — под рукой: яркий LED-дисплей отображает режимы и параметры, а пульт ДУ позволяет менять настройки, не вставая с дивана. А на верхней панели предусмотрена подставка, чтобы ваш телефон всегда был на виду — в безопасности и в темпе происходящего.SVEN PS-1250 — это не просто портативная акустика. Это приглашение к жизни, где каждый может быть режиссёром своей атмосферы. Где музыка — не аксессура, а основа. Где вечеринка начинается с нажатия кнопки — и длится столько, сколько вы захотите.