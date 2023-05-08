Мобильная аудиосистема SVEN PS-770

8 мая 2023, 12:15

Новую SVEN PS-770 совершенно точно можно назвать мобильным устройством — ее легко переносить с места на место, да и в багажник автомобиля закинуть не проблема…



При этом мощность колонки составляет невероятные 100 Вт, с ее помощью можно устроить не только приятные домашние посиделки с друзьями, но и настоящую дискотеку где-нибудь на лесной поляне.

За мощный и плотный бас отвечают крупные динамики диаметром 145 мм, верхнюю часть диапазона воспроизводят твитеры размером 38 мм. Звучит колонка на высочайшем уровне качества, а подстроить звук под вкусы пользователя помогает встроенный в нее эквалайзер. Делиться своими треками на вечеринке с SVEN PS-770 очень просто благодаря возможности быстрого Bluetooth-подключения к источнику с помощью NFC, поддерживается также и проводное подключение. Отдельного упоминания достойна опция беспроводного подключения сразу двух колонок к одному источнику, позволяющая добиться выраженного стереоэффекта и просто невероятной общей мощности звучания.Внутри SVEN PS-770 размещен аудиоплеер, способный воспроизводить аудиофайлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD — колонка может работать полностью в автономном режиме. При желании можно послушать новинки эфира от радиодиджеев благодаря наличию встроенного FM-приемника. Легко и комфортно управлять воспроизведением и другими функциями позволяет дистанционный пульт, а вся информация о работе устройства отображается на ярком и контрастном LED-дисплее.Громкий и качественный звук — не единственное, чем SVEN PS-770 может удивить гостей вашей вечеринки. Не меньше внимания привлечет эффектная динамическая RGB-подсветка с несколькими режимами работы, позволяющими использовать ее в самых разных ситуациях — от танцев до дружеской беседы под фоновую музыку. Кстати, новинка предлагает и еще один очень интересный вид досуга — пение караоке. Включаем микрофоны в два предназначенных для этого входа, находим фонограмму — и поем с удовольствием. Добавить голосу немного объема позволит регулируемый эффект эха, в SVEN PS-770 есть даже такая опция — все почти как в профессиональных устройствах.