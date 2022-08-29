Форм-фактор портативной колонки SVEN PS-370 подтвержден патентом

29 августа 2022, 15:45

Получен патент на промышленный образец портативной колонки SVEN PS-370.

Данный патент подтверждает оригинальность форм-фактора модели SVEN PS-370. А также обеспечивает законную защиту промышленного образца от аналогичных по внешнему виду изделий сходного назначения.

Действие защиты распространяется на форму, контуры, линии устройства.



Необычная форма ручки, удачное расположение кнопок панели управления, элементы и конструктивные особенности колонки теперь получили официального автора и владельца, права которых защищены на законодательном уровне.