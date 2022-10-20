Форм-фактор колонки SVEN PS-160 подтвержден патентом

20 октября 2022, 12:45

Получен патент на промышленный образец портативной колонки SVEN PS-160.

Данный патент подтверждает оригинальность форм-фактора модели SVEN PS-160. А также обеспечивает законную защиту промышленного образца от аналогичных по внешнему виду изделий сходного назначения. Действие защиты распространяется на форму, контуры, линии устройства.Трендовая форма корпуса, максимально приспособлена для ежедневного использования колонки как дома, так и на прогулках, в путешествиях. Элементы управления на лаконичной панели с удобным расположением кнопок, динамическая подсветка пассивных излучателей, эргономичные ножки, обеспечивающие поддержку при вертикальном расположении, надежное крепление ремешка – теперь получили официального автора и владельца, права которых защищены на законодательном уровне.