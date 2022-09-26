Стильная портативнаяаккустика SVEN PS-160

26 сентября 2022, 13:45

Появившаяся недавно SVEN PS-160 — классическая портативная акустика как по габаритам, так и по оформлению.

Она выполнена в привычном большинству пользователей корпусе округлой бочонкообразной формы диаметром 70 мм и высотой 180 мм, обладает сдержанным дизайном с идеально вписанными в него элементами управления и сравнительно небольшой массой 500 г. Но новинка не была бы новинкой, если бы разработчики не добавили в нее интересную и важную деталь. Ею стала яркая динамическая подсветка, которая делает внешний вид устройства более эффектным и помогает в создании приятной атмосферы вокруг.

Со своей основной функцией — воспроизведением музыки SVEN PS-160 тоже справляется отлично. В этом ей помогают динамики диаметром 45 мм и пассивные излучатели в торцах корпуса, добавляющие в звучание плотный и объемный бас. Мощность колонки при этом составляет 12 Вт — хватит и для прослушивания музыки в помещении, и для небольшой вечеринки на свежем воздухе. Ну а если этого окажется мало, можно воспользоваться опцией беспроводного подключения двух SVEN PS-160 к одному источнику.



Основным вариантом соединения с источником звука традиционно является Bluetooth, но он далеко не единственный. Для максимальной стабильности связи и экономии заряда аккумулятора можно воспользоваться проводным подключением. При этом сильно задумываться об экономии повода нет — встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу. Кстати, об автономности: в колонку встроен собственный плеер, способный воспроизводить музыкальные файлы с USB-накопителей и карт памяти microSD — достаточно записать на них подборку любимых треков, и они всегда будут под рукой. Ну а если хочется больше свежей музыки, новостей и развлекательных шоу — можно воспользоваться встроенным FM-радио.



«Вишенкой на торте» стала защита устройства IPx5 — PS-160 способна выдержать брызги воды. Ее смело можно брать с собой на природу, не опасаясь не только повышенной влажности, но и проливного дождя. Оказалось, что за лаконичным и даже строгим дизайном могут скрываться огромные возможности, которые делают новую акустику прекрасной спутницей в активной и полной приключений жизни. Продажи SVEN PS-160 уже стартовали, она ждет своих покупателей на полках магазинов электроники и бытовой техники.