16 августа 2019, 14:15

Праздник начинается там, где появляется новая портативная акустика SVEN PS-650.

Агрессивный дизайн с округлой формой элементов лицевой панели сразу дает понять — перед нами устройство, способное стать центром любой вечеринки. Мощность колонки — 50 Вт, звучит она по-настоящему громко. А благодаря возможности подключения двух колонок к одному источнику можно добиться стереозвучания, дополнительно увеличить мощность и устроить настоящую дискотеку без единого провода.

Не менее впечатляющим является качество звучания SVEN PS-650. Сбалансированный звук с объемным басом и широкий частотный диапазон от 45 Гц до 22 кГц обеспечивают сразу две пары динамиков — высокочастотные диаметром 35 мм и низкочастотные диаметром 100 мм. Скорректировать звучание можно с помощью встроенного эквалайзера.Одна из ключевых особенностей устройства — это наличие микрофонного входа с регулировкой громкости и функцией эхо, придающей дополнительный объем вокалу. Стоит подключить к SVEN PS-650 микрофон, как она превращается в портативную караоке-станцию. За «спецэффекты» отвечает динамическая подсветка динамиков.К источнику SVEN PS-650 подключается посредством Bluetooth, также возможны проводное соединение и воспроизведение файлов, записанных на USB-flash и microSD. Если коллекции треков под рукой не оказалось — можно воспользоваться встроенным FM-радио. Удобство использования тоже на высоте: вся информация о работе отображается на ярком LED-дисплее, для переноски предусмотрена удобная ручка. Долгую работу SVEN PS-650 гарантируют два литий-ионных аккумулятора по 4000 мAч.