18 июня 2021, 9:15

Портативная акустика SVEN PS-370 достаточно компактная и ее удобно будет нести в руке или в небольшой сумке, но при этом ее динамики эффектно светятся в темноте, помогая создавать атмосферу праздника в любом месте — от дружеской вечеринки на даче до романтического свидания или пикника.

К источникам звука она подключается при помощи Bluetooth, но для большей стабильности связи и в целях экономии заряда аккумулятора гаджетов можно воспользоваться и аудиокабелем — в поездках на природу это может быть особенно актуально.А можно и вовсе расслабиться, доверившись вкусу любимых радиодиджеев — встроенный FM-приемник в новой SVEN PS-370 тоже имеется. А если вы из тех, кто предпочитает не полагаться на волю судьбы и носит коллекцию музыки на накопителях USB-flash — можно воспользоваться и ими, для этого предусмотрены соответствующий разъем и встроенный плеер. Главное — не забыть взять с собой колонку, тогда без музыки вы не останетесь абсолютно точно и очень надолго — два встроенных литий-ионных аккумулятора на 3600 мА·ч об этом позаботятся.В компактный корпус колонки поместились крупные динамики диаметром 70 мм, обеспечивающие воспроизведение частот от 70 до 20 000 Гц, а пассивные излучатели по бокам помогают дарить слушателю глубокий и насыщенный бас, который оценят любители танцевальной музыки. Мощность акустики составляет 40 Вт — громкости хватит как для прослушивания музыки в помещении, так и для небольшой вечеринки на свежем воздухе. А если в компании два счастливых владельца SVEN PS-370, их можно одновременно подключить к одному источнику, получив в два раза больше мощности и объема.