Портативная акустика SVEN PS-390

1 августа 2022, 14:45

Новая портативная акустическая система SVEN PS-390 — самая мощная и крупная модель в линейке колонок с водозащитой, ориентированных на любителей активного образа жизни и отдыха на природе.

Размеры выполненного из прочного пластика корпуса акустики составляют 390×137×175 мм, а масса — 2,7 кг. При этом колонку легко брать с собой и переносить с места на место благодаря специальной ручке и съемному наплечному ремню. За звук в ней отвечают два больших динамика диаметром 85 мм. Плюс пара пассивных излучателей, дающих объемный и глубокий бас, который пригодится при воспроизведении танцевальных композиций.

Диапазон воспроизводимых частот у PS-390 удивительно широк для переносной акустики — стартует он с 50 Гц, а заканчивается в районе 20 кГц. Не менее впечатляющей является и мощность — 50 (2×25) Вт. Этого хватит, чтобы озвучить не только домашнюю встречу друзей, но и небольшую дискотеку на свежем воздухе. Создать приятную атмосферу поможет встроенная разноцветная подсветка динамиков, которая будет одинаково эффектно смотреться и на вечеринке, и во время тихих посиделок летней ночью под легкую музыку.Основным способом подключения акустики к смартфону или другим устройствам является Bluetooth. Причем к одному гаджету можно подключить сразу две колонки, получив в два раза больше мощности и объема звучания. Для большей надежности и экономии заряда можно использовать проводное подключение — такой вариант тоже предусмотрен. Аккумулятор PS-390 может поддерживать ее работу в течение долгих часов, более того — колонка способна выступать в качестве источника питания и подзарядки для других устройств, для этого у нее есть отдельный USB-порт.Таким образом, вероятность остаться без источника звука из-за разрядки его батареи сведена к минимуму, однако PS-390 прекрасно работает и в автономном режиме. Встроенный плеер позволяет воспроизводить музыкальные файлы с карт microSD. А если коллекции музыки под рукой не оказалось, всегда есть возможность положиться на диджеев любимых радиостанций благодаря встроенному FM-радиоприемнику. Ну и, конечно, работающая на открытом воздухе колонка не должна бояться не только брызг, но и проливного дождя. Новая SVEN PS-390 имеет защиту от воды IPx5.У разработчиков SVEN получилось создать отличное устройство, стоящее на стыке двух больших классов мобильных колонок: компактной портативной акустики и крупных мощных колонок для вечеринок. PS-390 уже обладает немалой громкостью и широким диапазоном воспроизводимых частот с акцентом на басовой составляющей, но при этом все еще сравнительно компактная и вполне пригодна для переноски в рюкзаке или на плече.