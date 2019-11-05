Портативная акустика SVEN PS-85 - карманная музыка

5 ноября 2019, 12:15

Компания SVEN представляет новую портативную акустику – PS-85. Колонка выпускается в компактном прочном алюминиевом корпусе в двух цветах: черный и серебро.

Миниатюрное устройство оснащено динамиком диаметром 30 мм с выходной мощностью 5 Вт и радует хорошим звучанием. Частотный диапазон - 150-20 000 Гц. Это здорово для переносных колонок такого размера. Нижний порог звука дает возможность слышать все нюансы музыкальных композиций даже при самом минимальном уровне громкости. Например, ночью, чтобы не нарушить сон домочадцев. А высокого порога достаточно, чтобы перекрыть качественным звучанием уличный шум.SVEN PS-85 - это переносная колонка со встроенным FM-радиоприемником. Благодаря Bluetooth модель воспроизводит музыку напрямую со смартфона или планшета. Она поддерживает устойчивую беспроводную связь с портативными устройствами на расстоянии до 10 метров. Колонка может подключатся к источнику звука проводным способом, а также оснащена слотом для microSD-карт.Модель SVEN PS-85 уже поступила в продажу. Миниатюрная портативная колонка весом всего 190 грамм долго остается автономной, имеет встроенный Bluetooth-модуль.