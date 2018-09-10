Портативные колонки SVEN PS-25 и PS-60

10 сентября 2018, 11:45

В линейке портативной акустики компании SVEN появились сразу две новинки, напоминающие радиоприемники – PS-25 и PS-60.

Однако не обманывайтесь их внешностью – функционал этих колонок гораздо шире.

Во-первых, обе модели, помимо встроенного FM-тюнера, могут проигрывать музыку с microSD карт памяти и флешек. К ним можно подключить наушники и использовать как плеер. Во вторых, у них есть удобный LED дисплей, на котором отображается время, частота радиоволны, номер проигрываемого трека, уровень заряда аккумулятора и т.д. В третьих, в отличие от старых радиоприемников, обе модели очень компактны и с легкостью поместятся в кармане.



У PS-25 подсвечиваются кнопки, так что настройки колонки можно менять даже в темноте. В PS-60 встроен фонарик, так что она сама может служить источником не только музыки, но и света. Питание обеих колонок происходит от съемного литий-ионного аккумулятора, однако в PS-60 его можно заменить при желании тремя батарейками ААА. Так что даже в дальних походах вдали от цивилизации вы не останетесь без любимой музыки! Также модель SVEN PS-60 оборудована выдвижной антенной, позволяющей отлично ловить радиосигнал. У модели PS-25 антенна встроена в шнур для переноски.

Купить новые модели портативной акустики SVEN PS-25 и PS-60 вы можете в магазинах бытовой техники вашего города.Особенности SVEN PS-25LED-дисплейВоспроизведение музыки с USB flash и microSD card памятиВстроенное FM-радио и часыРазъем для подключения наушниковОсобенности SVEN PS-60LED-дисплейВоспроизведение музыки с USB flash и microSD card памятиВстроенное FM-радио и часыФонарикРазъем для подключения наушников