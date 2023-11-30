Портативная акустика с мощным басом - SVEN PS-315

30 ноября 2023, 14:45

SVEN представила новую портативную колонку PS-315, в которой собрали самые востребованные функции — от отличного звука с объемным низкочастотным диапазоном до эффектной разноцветной подсветки.



В этой акустике даже самый требовательный пользователь найдет все, что ему необходимо. За качественный звук отвечают динамики диаметром 45 мм, а пассивные излучатели добавляют в него мощный и плотный бас, который несомненно порадует меломанов. Мощность акустики составляет внушительные для ее размеров 20 Вт — громкости хватит, чтобы устроить настоящую вечеринку.

Стильный и строгий дизайн новинки будет отлично смотреться в любой ситуации, а яркая разноцветная подсветка позволит легко создать нужную атмосферу и на шумных дачных посиделках, и во время свидания на берегу моря. SVEN PS-315 можно взять с собой куда угодно — она не боится ни брызг, ни дождя благодаря защите IPx6. Удобный ремешок позволяет не только переносить колонку с места на место, но и подвешивать ее на какую-нибудь ветку, например, что бывает особенно удобно в походах и на пикниках.Подключение может осуществляться как посредством Bluetooth, так и с помощью кабеля — тут все зависит от выбранного источника и предпочтений пользователя. А если взять две PS-315, то можно добиться еще большей громкости и выраженного стереоэффекта, ведь они поддерживают беспроводное подключение к одному гаджету. Если внешнего источника не оказалось под рукой — не беда, встроенный в PS-315 способен воспроизводить аудиофайлы с внешних носителей — microSD и USB-flash. За автономность тоже можно не переживать, литий-ионный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч гарантирует долгие часы бесперебойной работы.SVEN PS-315 — колонка для тех, кто предпочитает максимально универсальные устройства и не готов к компромиссам. При этом стоимость колонки удалось удержать на уровне, делающем ее доступной широкому кругу покупателей — убедиться в этом можно уже сегодня, открыв каталоги крупных магазинов электроники и бытовой техники.