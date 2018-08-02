2 августа 2018, 14:45

Новая портативная акустика SVEN PS-480

Компания SVEN выпустила горячую новинку – портативную акустику PS-480 с яркой подсветкой.

Колонка отлично подойдет для веселого праздника на природе: суммарная мощность динамиков 24 Вт позволяет им выдавать громкий звук, пассивные излучатели обеспечивают глубокий бас. А по-настоящему веселой и зажигательной вашу вечеринку сделает встроенная в PS-480 светодиодная подсветка. Ее яркие цвета переключаются в трех режимах в такт звучанию.

Акустику удобно носить с собой на специальном ремне, который входит в комплект поставки. К ней можно подключиться по Bluetooth или с помощью кабеля. Также можно вставить флешку или карточку microSD с любимой музыкой, или послушать радио. Все настройки отображаются на LED дисплее, так что управлять колонкой очень удобно.

Портативная акустика SVEN PS-480 точно не оставит равнодушными всех тех, кто любит отдыхать с любимой музыкой в компании друзей. Спрашивайте новинку в магазинах вашего города.

Особенности:

    Глубокий бас благодаря пассивным излучателям
    Эффектная разноцветная подсветка
    Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
    Воспроизведение музыки с USB flash и microSD card памяти
    LED-дисплей
    Встроенное FM-радио
    Возможность проводного подключения к источнику звука
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