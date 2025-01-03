Беспроводная акустика SVEN PS-255

3 января 2025, 12:45

Наша компания продолжает развивать линейку универсальной портативной акустики, предназначенной для проведения вечеринок с караоке.

Ранее публике были представлены мощные патибоксы, теперь настал черед компактных решений. В числе первых устройств новой серии была представлена акустическая система SVEN PS-255, обладающая очень скромными габаритами и массой лишь немногим больше одного килограмма. При этом значительное уменьшение размеров не повлияло на оснащение акустики — в ней по-прежнему есть все необходимое для веселого праздника: от эффектной подсветки до беспроводного микрофона для пения.

Мощность новинки — 12 Вт, за звук отвечают динамики диаметром 60 мм, работающие в частотном диапазоне от 100 до 20 000 Гц. SVEN PS-255 по силам озвучить не только помещение средних размеров, но и небольшую полянку или берег водоема — с новой колонкой пользователь действительно получает возможность взять с собой вечеринку куда угодно. Для переноски акустики предусмотрен удобный ремешок. Поможет PS-255 и с созданием атмосферы праздника, в чем поможет эффектная динамическая подсветка.Главной же особенностью новой аудиосистемы, конечно, является небольшой беспроводной микрофон с собственным регулятором громкости, превращающий PS-255 в по-настоящему портативную караоке-станцию. Подключаем к акустике смартфон, позволяющий нам воспроизводить «минусовку» и читать текст — вот и все, вечер с пением любимых песен начинается. И все это без лишних проводов и необходимости искать розетку — аудиосистема способна долгие часы работать в автономном режиме благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 3600 мА·ч.Если же нужного гаджета под рукой не оказалось — ничего страшного, SVEN PS-255 оборудована плеером, воспроизводящим файлы с USB-накопителей. Помещаем «флешку» в предназначенный для нее разъем — и продолжаем праздник. Если же и коллекцию любимых треков взять с собой не удалось, можно послушать новинки хит-парадов с помощью FM-радио, для работы которого понадобится идущая в комплекте антенна. Без радости и веселья владельцы новой PS-255 не останутся совершенно точно.На славу поработали авторы SVEN PS-255 и над дизайном устройства: колонка напоминает винтажные переносные магнитофоны с клавишами управления на верхней панели, но при этом выполнена в современном стиле — с плавными формами, органично работающей подсветкой и продуманным размещением всех элементов. Верны себе разработчики SVEN и в плане ценообразования — стоимость новой PS-255 делает ее доступной широкому кругу пользователей, колонку уже сегодня можно приобрести в крупных магазинах электроники и бытовой техники.