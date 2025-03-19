Аудиосистема для вечеринок SVEN PS-850

19 марта 2025, 12:45

Новая модель SVEN PS-850 — это мощная акустика с удобным управлением и яркой RGB-подсветкой, которая создаст незабываемую атмосферу на любом мероприятии.

Благодаря прочному корпусу и удобной ручке для переноски колонку легко взять с собой — на дачу, в парк или просто на домашнюю вечеринку. Весить она чуть меньше 6 кг — для акустики с такими возможностями это совсем немного.

Мощность при этом крайне солидная — 100 Вт, большие высококачественные динамики гарантируют громкий и чистый звук, а встроенный эквалайзер позволяет настроить тональный баланс под любой вкус и стиль музыки. Поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo) дает возможность объединить две колонки в одну систему для еще более насыщенного и объемного звучания с ярко выраженным стереоэффектом.Одним из главных нововведений в свежих аудиосистемах производителя — это поддержка фирменного приложения SVEN SOUND, позволяющего управлять звуком, эквалайзером и подсветкой прямо со смартфона или другого гаджета на базе системы Android. Теперь менять настройки, выбирать режимы и контролировать воспроизведение можно, не покидая танцпол и с максимальным удобством. Кроме того, на верхней панели колонки размещен LED-дисплей, который отображает важную информацию о текущем режиме работы.Также устройство оснащено микрофонным входом с возможностью регулировки эха, что делает его идеальным для караоке. В комплекте уже идет проводной микрофон — искать и докупать его не придется, можно сразу приступать к пению. Такую опцию мы видели и в прошлых мобильных аудиоцентрах SVEN, но на этот раз разработчики пошли еще дальше. К колонке можно подключить даже электрогитару или другой музыкальный инструмент, что делает ее отличным выбором для путешествующих музыкантов и ведущих мероприятий.SVEN PS-850 поддерживает Bluetooth-подключение, а технология NFC позволяет быстро соединять колонку со смартфоном в одно касание. Предусмотрена и возможность проводного подключения через разъем AUX, плюс музыку и фонограммы можно воспроизводить с USB-флешки или карт памяти microSD. Любители радио также не останутся без музыки, новостей и шуток диджеев — встроенный FM-тюнер позволяет слушать любимые станции.Еще одно важное преимущество аудиосистемы для вечеринок — емкий аккумулятор, обеспечивающий до 28 часов автономной работы без подзарядки. Праздник может продолжаться весь день и ночь без перерыва. Колонка легко адаптируется к разным условиям: ее можно расположить как вертикально, так и горизонтально, а встроенная подставка для смартфона делает ее использование еще удобнее. Динамическая RGB-подсветка с возможностью отключения добавляет звучащей музыке эффектное визуальное сопровождение, добавляя новых красок в окружающее пространство.SVEN PS-850 — это идеальный выбор для активных людей, которые любят музыку и не привыкли сидеть на одном месте. Она отлично подойдет для вечеринок, отдыха на природе, занятий музыкой и даже домашних концертов. При этом модель радует не только продвинутыми функциями, но и невысокой ценой, делая качественное звучание доступным.